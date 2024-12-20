Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var

Karabük Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi Tanıtıldı

Karabük Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde, dijital üniversite hedefleri doğrultusunda 'Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi' tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, sistemin akademik ve idari süreçleri hızlandırarak kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı. Pilot uygulamanın Ocak 2025'te başlatılması planlanıyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) geliştirilen "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Otomasyon Sistemi" tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sistem hakkında bilgi verildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın öncülüğünde, dijital üniversite hedefi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Akademik ve idari süreçlerin dijitalleşmesini sağlayacak sistem, hız, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Sistem, sadece süreçlerin hızlanmasını değil, aynı zamanda kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Pilot uygulamanın Ocak 2025'te başlatılmasını planlayan KBÜ, ilerleyen dönemde sistemin tam kapasiteyle tüm enstitüye entegre edilmesiyle Türkiye'de dijitalleşme alanında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

-Kemik dokusu üzerindeki tümör yapay zekayla tespit edildi

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan'ın, TÜBİTAK 1002-A kapsamında desteklenen "Derin Öğrenme Yaklaşımları ile Kemik Yapısı Üzerindeki Kanserin Tespiti ve Sınıflandırılması" projesi, yapay zeka tabanlı tümör tespitiyle erken tanıya katkı sağladı.

Proje, sağlık kurumlarına başvuran ve x-ray grafisi çekilen hastaların görüntüleri üzerinden yapay zeka destekli tümör tespitini sağlıyor.

Çalışma kapsamında, ortopedi alanında farklı veri merkezlerinden elde edilen gerçek hastalara ait arşiv verileri kullanılarak derin öğrenme modelleri eğitildi.

Bu modeller, milisaniyeler içerisinde tümör tespiti yapabilecek bir hale getirildi.

Projeyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Say ile yürüten Özcan, işbirliği sağlayan iki üniversitenin yazılım ve ortopedi bölümlerinin projeye destek verdiğini bildirdi.

Projede, KBÜ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisi olarak eğitim alan Ayhan Aydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimine devam eden Şafak Şimşek, tez ve uzmanlık konuları kapsamında görev aldı.

-Safranbolu'da Togg tanıtıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

Bağlar Şehit Atilla Bodur İlköğretim Okulu öğretmeni Gülay Çolpan, kendisine ait Togg marka otomobili öğrencilerle buluşturdu.

Öğrencilere Togg'u tanıtan Çolpan, yerli malının öneminin Togg ile en iyi şekilde anlaşılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
img

İşte Netanyahu'nun hedefindeki yeni ülke
img

Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.