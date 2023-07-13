Karabük'te yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

KARABÜK - Karabük'te üst geçidin bulunduğu bölgede yürüyen merdivenin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Hürriyet Mahallesi mevkisinde yaşandı. Güzergahı kullanan vatandaşlar yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından ceset Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.