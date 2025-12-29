Haberler

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Karabük'te devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Vali Mustafa Yavuz, kamu çalışanları arasında hamile ve özel gereksinimli personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak bugün eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
