Karabük'te Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı
Karabük'te 3 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 60 cm'ye ulaştı. Ekipler yolu açık tutmak için kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar ise kış eğlencelerinin tadını çıkarıyor.
Karabük'te yoğun kar yağışı, 3 gündür devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüler, karla kaplı yolda araçlarıyla düşük hızla ilerledi. Araçların üzeri kar örtüsüyle kaplandı. Karabük belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Safranbolu Aslanlar mevkisinde de karla kaplı yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Karabük- Ankara kara yolunda sürücüler, araçları ile zor ilerledi. Diğer yandan Safranbolu'da vatandaşlar, otomobilin arkasına kızak bağlayarak kaydı. Çocuklar, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.