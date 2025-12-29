Haberler

Karabük'te Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı

Karabük'te Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 3 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 60 cm'ye ulaştı. Ekipler yolu açık tutmak için kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar ise kış eğlencelerinin tadını çıkarıyor.

KARABÜK'te 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, 60 santimetreye ulaştı. Ekipler, yolları açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı.

Karabük'te yoğun kar yağışı, 3 gündür devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüler, karla kaplı yolda araçlarıyla düşük hızla ilerledi. Araçların üzeri kar örtüsüyle kaplandı. Karabük belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Safranbolu Aslanlar mevkisinde de karla kaplı yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Karabük- Ankara kara yolunda sürücüler, araçları ile zor ilerledi. Diğer yandan Safranbolu'da vatandaşlar, otomobilin arkasına kızak bağlayarak kaydı. Çocuklar, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı