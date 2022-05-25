Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı - Haberler

Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.
Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Ovacuma köyü yakınlarında ormanlık alanda yaralı karaca yavrusu buldu.
Kucağına aldığı yavru karacayı seven personel, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Karaca yavrusu, gerekli bakımın yapılmasının ardından doğa koruma ekiplerine teslim edildi.
AA / Orhan Kuzu - Güncel