Karabük'te Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Yaralandı

Karabük'te bir evin bahçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'ta bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, yüzünden yaralandı.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.