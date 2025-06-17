Karabük'te Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Karabük'te, 94 yaşındaki Sakine Sarıçam'ın sahibi olduğu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangında ev, tamamıyla kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK'te iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi, Pekmez sokakta Sakine Sarıçam'a (94) ait 2 katlı evde yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Sarıçam'ın yangının başlamasıyla birlikte evden çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katlı ev hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin evi sarmadan annesinin evden çıktığını belirten oğlu Satılmış Sarıçam (68), yangının elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceğini belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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