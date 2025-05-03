Karabük'te Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Yangında iki ev de kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Ovacık ilçesi Beydilli köyündeki tek katlı evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yanındaki diğer eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin çalışmalarıyla söndürüldü. İki evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel