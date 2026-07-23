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Ovacık'ta Müstakil Ev Küle Döndü

Ovacık'ta Müstakil Ev Küle Döndü
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Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Gümelik köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Gümelik köyünde A.O'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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