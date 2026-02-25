Haberler

Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Karabük'te yalnız yaşayan H.D. (82), komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi morga kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde 4 katlı apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan H.D'den (82) haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

H.D'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

