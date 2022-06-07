Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Haberler

Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi Karabük'te ormanlık alanda geyik, ayı ve tilkinin yaşamına ilişkin görüntüler fotokapanla kaydedildi. Karabük'te ormanlık alanda geyik, ayı ve tilkinin yaşamına ilişkin görüntüler fotokapanla kaydedildi. Kentte faaliyet gösteren bir doğa kulübü tarafından yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Ormanlık alana kurulan fotokapanlara geyik, ayı ve tilki yansıdı. ??????? ??????Kayıtlarda, otlarla beslenen tilki ve geyik ile çevrede dolaşan bir ayı görülüyor. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Güncel Haberler

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