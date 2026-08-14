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Kıbrıs Gazisi Tahir Evkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Tahir Evkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Tahir Evkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Tahir Evkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Evkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Yeşil Mahalle Hilaltepe Camisi'ne getirildi.

Cuma vakti kılınan namazın ardından Evkaya'nın cenazesi, 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Evkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Müftüsü Ali Erhun, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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