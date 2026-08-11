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Kıbrıs Gazisi Ruhi İlteroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ruhi İlteroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ruhi İlteroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ruhi İlteroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kalp yetmezliği nedeniyle kentte tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren İlteroğlu'nun cenazesi, hastane morgundan alındı.

İlteroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Fatih Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından İlteroğlu'nun cenazesi, 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, İlteroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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