Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli yakalanırken, evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir çok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent merkezinde 7 şüphelinin evinde, bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, şarj aletinin içerisine gizlenmiş 21,28 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 44 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 900 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.