Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli yakalanırken, evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir çok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezinde 7 şüphelinin evinde, bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, şarj aletinin içerisine gizlenmiş 21,28 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 44 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

