Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Karabük ve Safranbolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 7 zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 72 sentetik ecza hap, 2,78 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram skunk ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz