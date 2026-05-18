Haberler

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sentetik ecza hap, uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezindeki 3 operasyonda 7 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 170 sentetik ecza hap, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti

Ünlü deyim gerçeğe döndü: Dev fillerin kavgası ölüm getirdi!
Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum

Süper Lig devinin derneğini bakın niye ateşe vermişler
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu