Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda sentetik ecza hap, uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezindeki 3 operasyonda 7 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 170 sentetik ecza hap, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz