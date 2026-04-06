Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 14,85 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, 5 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 14,85 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz