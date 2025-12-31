Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesini yönelik çalışma yürütüldü.

E.D'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, daralı ağırlığı 497,78 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, para sayma makinesi, 1 kilogram gümüş, 100 avro ve 152 bin 775 lira ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen E.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.