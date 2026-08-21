Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük ve Safranbolu'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 45 gram sentetik uyuşturucu, 90 kilogram bandrolsüz tütün ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 7 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, 2 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 45 gram sentetik uyuşturucu, 90 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

Demet Akalın’dan Sibel Can’a olay yaratan yorum!

Demet Akalın’dan Sibel Can’a olay yaratan yorum!
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi

Erdoğan bizzat talimat verdi! İşte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler