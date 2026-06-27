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Karabük'te tünelde otomobilin çarptığı bozayı yaralandı

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Karabük-Ankara kara yolu Cildikısık Tüneli'nde bir otomobilin çarptığı bozayı yaralandı. Ekiplerin müdahalesine rağmen kaçan ayı, yaklaşık 10 metre yükseklikten çaya düştü. Vinçle kurtarılması planlanıyor.

Karabük'te tünelde otomobilin çarptığı bozayı yaralandı.

N.K. idaresinde 48 AG 818 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Cildikısık Tüneli'nde bozayıya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hayvan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ile Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralı ayıyı tedavi etmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu iğnelerle hayvana müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasına rağmen tünelden kaçan ayı, karşı şeride geçerek yaklaşık 10 metre yükseklikten Eskipazar Çayı'na düştü.

Ayının vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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