Haberler

Karabük'te tüfekle vurulan kişi yaralandı

Karabük'te tüfekle vurulan kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir apartmanda yaşanan silahlı saldırıda, M.K. tarafından tüfekle vurulan B.H. ayak bileğinden yaralandı. Olay sonrası B.H. hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.K. polis ekiplerince yakalandı.

Karabük'te tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında oturan M.K, B.H'yi evine çağırdı.

M.K. evin giriş kapısında B.H'ye tüfekle ateş etti.

Ayak bileğinden vurulan B.H. evden uzaklaştı. Yıldırım Kemal Caddesi'ne kaçan B.H'ye ilk müdahaleyi veteriner hekim yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evin penceresinden havaya birkaç el ateş eden şüpheli M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü.

Veteriner Ahmet Okan Güneş, gazetecilere, karşı apartmanda oturduğunu, sesleri duyunca dükkanına geldiğini söyledi.

Vurulan kişinin apartmana girip yerde yattığını belirten Güneş, "Yardımcı oldum. Turnike yaptım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı

Karşısında gören korkudan bayıldı, polis ellerinden zor aldı