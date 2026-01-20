Karabük'te tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında oturan M.K, B.H'yi evine çağırdı.

M.K. evin giriş kapısında B.H'ye tüfekle ateş etti.

Ayak bileğinden vurulan B.H. evden uzaklaştı. Yıldırım Kemal Caddesi'ne kaçan B.H'ye ilk müdahaleyi veteriner hekim yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evin penceresinden havaya birkaç el ateş eden şüpheli M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü.

Veteriner Ahmet Okan Güneş, gazetecilere, karşı apartmanda oturduğunu, sesleri duyunca dükkanına geldiğini söyledi.

Vurulan kişinin apartmana girip yerde yattığını belirten Güneş, "Yardımcı oldum. Turnike yaptım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş." dedi.