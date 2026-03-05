Haberler

Karabük'te trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

Güncelleme:
Karabük'te bir kamyonla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Gökhan ve Fatma Moğulkoç'un cenazeleri, yapılan törenin ardından toprağa verildi. Kazada yaralanan aile üyelerinin tedavisi devam ediyor.

Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden çiftin cenazeleri defnedildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalışan Gökhan (49) ve eşi Fatma Moğulkoç (45) için başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan ve mesai arkadaşlarının katılımıyla hastane morgu önünde helallik alındı.

Daha sonra Adatepe Merkez Camisi'ne götürülen cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Kapullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene aile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Ayrıca, çiftin kazada yaralanan annesi, babası ve çocuklarının tedavilerinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Gökhan Moğulkoç (49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil dün, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki 67 ADM 826 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Fatma Moğulkoç (45), İ.M. (75), R.M. (73) ve F.K.M. (5) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan ve eşi Fatma Moğulkoç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
