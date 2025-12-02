Haberler

Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ferhat Yıldırım (28), kaza sonucu hayatını kaybetti. Çarpma sonucunda araç alev aldı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ferhat Yıldırım (28) idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Bartın kara yolu Tayyip köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Haberler.com
500



