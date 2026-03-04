Haberler

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Güncelleme:
Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARABÜK'te, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü Gökhan M. (49) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Gökhan M. idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler H.K. ve Gökhan M. ile otomobilde bulunan yolcular İ.M., R.M., F.M., F.K.M. (5) hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Gökhan M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
