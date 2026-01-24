Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü Ş.E. kontrolden çıkarak devrilen otomobilinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Ş.E. (46), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Ş.E. idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Ş.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.E.'nin cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel