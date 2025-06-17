Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Yağız Aslan Ökten Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazı Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde kılındı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde toprağa verildi.

Yağız Aslan Ökten'in cenazesi, işlemlerinin ardından Kastamonu'nun Hanönü ilçesine getirildi.

Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yağız Ökten'in cenazesi, Vakıf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serkan Ökten idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, 15 Haziran'da Kastamonu- Karabük karayolu Akören köyü mevkisinde menfeze çarpmış, kazada sürücü ile eşi Saniye Ökten, çocukları Yusuf Talha Ökten ve Yağız Aslan Ökten yaralanmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yağız Aslan Ökten kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz
DMM'den 'Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı' haberlerine yalanlama

"Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına açıklama
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.