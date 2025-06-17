Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Yağız Aslan Ökten Toprağa Verildi

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde toprağa verildi.

Yağız Aslan Ökten'in cenazesi, işlemlerinin ardından Kastamonu'nun Hanönü ilçesine getirildi.

Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yağız Ökten'in cenazesi, Vakıf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serkan Ökten idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, 15 Haziran'da Kastamonu- Karabük karayolu Akören köyü mevkisinde menfeze çarpmış, kazada sürücü ile eşi Saniye Ökten, çocukları Yusuf Talha Ökten ve Yağız Aslan Ökten yaralanmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yağız Aslan Ökten kurtarılamamıştı.