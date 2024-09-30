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Karabük'te Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazaları: 3 Yaralı
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Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplamda üç kişi yaralandı. Tır ve otomobillerin karıştığı kazalarda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

N.O. idaresindeki 27 P 7324 plakalı tır, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisindeki kazada da H.Ö. yönetimindeki 34 CLJ 669 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı köyü yakınlarındaki kazada ise D.M'nin kullandığı 31 PU 746 plakalı otomobil, aynı yönde giden ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

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