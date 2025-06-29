Karabük'te Toprak Kayması Riski İçin Yeni İstinat Duvarı Projesi

Karabük'te Toprak Kayması Riski İçin Yeni İstinat Duvarı Projesi
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Karabük Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi'nde toprak kayması riskini ortadan kaldırmak amacıyla 50 metre uzunluğunda taş istinat duvarı inşa ediyor. Proje, bölgedeki ulaşım ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Karabük Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi 1009. Cadde üzerinde vatandaşların güvenliğini tehdit eden toprak kayması riskini ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, toplam 50 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde taş istinat duvarı inşa ediliyor. Bu duvar sayesinde hem cadde hem de çevresindeki yerleşimlerin korunması hedefleniyor.

Projede yalnızca toprak tutucu önlemler değil, bölgenin sosyal ve fiziki altyapısını güçlendirecek adımlar da yer alıyor.

Taş duvar uygulamasının tamamlanmasının ardından, yaya sirkülasyonunu güvenli hale getirmek için kaldırım düzenlemesi yapılacak.

Böylece, hem trafik akışının hem de yaya ulaşımının modern ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "100. Yıl Mahallemizde başlattığımız bu çalışma, yalnızca bir istinat duvarı değil, aynı zamanda bölgedeki ulaşım ve yaşam kalitesini artıracak önemli bir yatırımdır. Kaldırım düzenlemeleriyle birlikte bu noktayı daha konforlu ve güvenli hale getirerek, Karabük'e yakışan bir görünüm kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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