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Karabük'te 3. Toplu Sünnet Şöleni Coşkusu

Karabük'te 3. Toplu Sünnet Şöleni Coşkusu
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Karabük Belediyesince üçüncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleninde çocuklar, toplu taşıma araçlarıyla yapılan şehir turunun ardından çeşitli oyunlarla eğlendi.

Karabük Belediyesince üçüncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleninde çocuklar, toplu taşıma araçlarıyla yapılan şehir turunun ardından çeşitli oyunlarla eğlendi.

Balonlarla süslenen toplu taşıma araçlarına bindirilerek şehir turu yaptırılan çocuklar ve aileleri, daha sonra kutlama programının gerçekleştirileceği Kanyon Park Düğün Salonu'na getirildi.

Buradaki etkinlikte konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabüklüleri ortak paydada buluşturmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek için her fırsatı değerlendirdiklerini söyledi.

Çocukların bu mutlu gününde yanlarında olmaktan sevinç duyduklarını belirten Çetinkaya, "Bugün çok güzel günde bir aradayız. İnşallah hep böyle güzel günlerde bir araya geliriz. Diğer taraftan belediye hizmetlerimiz şehrimizin dört bir tarafında devam ediyor. İnşallah daha müreffeh bir Karabük'ü hep beraber tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Protokol üyelerinin sünnet olan 15 çocuğa altın taktığı programda çocuklar çeşitli oyunlarla eğlendi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA
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