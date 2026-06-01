Karabük'te heyelan meydana geldi

Karabük'te aralıklarla etkili olan yağışın ardından heyelan oluştu.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden yağışların ardından 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alanda heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD personelince yapılan çalışmada, bölgedeki bir apartmanın temelinde risk tespit edilmediği öğrenildi.