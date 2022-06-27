Karabük'te şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor Karabük'te şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor Karabük'ün Yenice ilçesinde devam eden şiddetli yağış sonrası derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın sebebiyle yollar hasar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı. Karabük'te şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde devam eden şiddetli yağış sonrası derelerin su seviyesi yükselirken, taşkın sebebiyle yollar hasar gördü, tarım arazileri sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken ilçenin farklı noktalarında hasarlar meydana geldi. Kuvvetli yağışın üç gündür devam ettiği Yenice'de merkezden geçen İncedere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yenice-Yortanpazarı yolu, taşkın suları ile dolunca oluşan hasar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Olay yerlerindeki ekiplerin çalışmalarıyla yol, kısa süre sonra tekrar açıldı. Atatürk Mahallesi'nde ise tarım yapılan alanları su basarken, suyun evlere girmemesi için vatandaşlar büyük çaba harcadı. İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Güncel Karabük Yenice su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.