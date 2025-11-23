Haberler

Karabük'te şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için mevlit okutuldu

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük'te mevlit okutuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şirinevler Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Özcan ve tüm şehitler için dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Şehit Nuri Özcan'ın, milletin gönlünde ebedi yer edindiğini belirterek, "Devlet ve millet olarak şehitlerimize olan minnet borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz ancak onların bize emanet ettiği değerlere sahip çıkarak ve ailelerinin her daim yanında olarak bu vefa borcunu ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Devletin, vatanı ve milleti uğruna canını feda eden kahramanlarının hatırasını daima yaşatacağını aktaran Yavuz, "Şehidimizin kıymetli ailesine, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına başsağlığı diliyor, sabır ve metanet temenni ediyorum. Bu acı, hepimizin ortak acısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Programa, şehidin babası Mehmet, kardeşleri Sadık, Hüseyin ve Soner Özcan, Vali yardımcıları Kerem Süleyman Yüksel ve Murtaza Ersöz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

