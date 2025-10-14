Karabük'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Karabük'te yapılan ruhsatsız silah operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 678 fişek ele geçirilerek 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Karabük'te ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbarı ve saha faaliyetleri sonucunda kent merkezinde 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca 4 şarjör ile 678 fişek ele geçirildi, 2 zanlı hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel