Karabük'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te yapılan ruhsatsız silah operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 678 fişek ele geçirilerek 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, istihbarı ve saha faaliyetleri sonucunda kent merkezinde 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca 4 şarjör ile 678 fişek ele geçirildi, 2 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
