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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı
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Karabük’te polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, ara sokakta sıkışınca aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Araçtaki iki kadın ifadeleri için emniyete götürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Karabük'te polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı.

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri 37 ADP 782 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla Kurtuluş Mahallesi yönüne kaçtı. Ara sokakta sıkıştığı için ilerleyemeyen sürücü, otomobili yol kenarına park etti, araçta bulunan iki kadını bırakıp yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için mahallede, evlerde, bahçelerde ve metruk binalarda arama çalışması yaptı.

Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekilirken, araçtaki 2 kadın ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, otomobil plakasına çeşitli maddeler uyarınca para cezası uygulandığı anlaşıldı.

Öte yandan, şüphelinin kaçış anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, ara sokağa otomobili park eden sürücünün kaçması ve araçtan 2 kadının inmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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