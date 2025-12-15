Karabük'te duvara çarparak alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Karabük'te otomobilin duvara çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

D.A. idaresindeki 78 AAZ 895 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 52. Sokak'ta yol kenarındaki duvara çarptı.

Sürücünün yara almadığı kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın, cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde vatandaşlar ile itfaiyenin yanan araca müdahalesi yer alıyor. Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrolde, 0,91 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında adli işlem yapıldı.