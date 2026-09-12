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Karabük’te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada

Karabük’te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
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Murat ÖZELCİ/KARABÜK, – KARABÜK’te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı M.K., ağır yaralandı.

Murat ÖZELCİ/KARABÜK, – KARABÜK'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı M.K., ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halindeki N.Ö. idaresindeki 81 DA 515 plakalı otomobil, yolun karşısında geçmeye çalışan M.K.'ya çarptı. Yola savrulan M.K., ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.K., ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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