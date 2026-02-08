Haberler

Karabük'te LPG istasyonuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir otomobilin LPG istasyonundaki kolona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin LPG istasyonundaki kolona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.H. idaresindeki 20 AKD 404 plakalı otomobil, Karabük-Eflani kara yolu Hükümet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından LPG istasyonundaki kolona çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Ş.H, Z.N.H, N.H. ve Ö.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
