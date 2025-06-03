Karabük'te Orman Yangınından Etkilenen Alan Ağaçlandırılacak

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, geçen yıl Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen alanın Kurban Bayramı'ndan sonra ağaçlandırılmaya başlanacağını duyurdu.

Şahin, yaptığı açıklamada, 16 Ağustos 2024'te çıkan yangında yaklaşık 88 hektarlık alanın zarar gördüğünü hatırlattı.

Yanan alanın tamamen temizlendiğini aktaran Şahin, "Hazırlanan ağaçlandırma projesinin ihalesi yapıldı ve yüklenici firma 10 Haziran'da çalışmalara başlayacak. Yaklaşık 88 hektarlık bu alan, toprak yapısına uygun türlerle yeniden ağaçlandırılacak. Ağaçlandırma çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Böylece yanan ormanlık alan yeniden yeşerecek." ifadelerini kullandı.

Şahin, orman yangınlarıyla mücadelenin hem afet yönetimi hem de ekolojik denge açısından son derece kritik olduğuna dikkati çekerek, emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür etti.

Öte yandan yaz aylarının gelmesiyle orman yangını riskinin arttığına işaret eden Şahin, Karabük genelinde ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Şahin, "Ormanlarımız sadece bizim değil, gelecek nesillerin de ortak mirasıdır. Her ağacın, her orman alanının korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda alınan ormanlara giriş yasağı kararına herkesin hassasiyetle uymasını bekliyoruz. En küçük ihmal, büyük felaketlere yol açabilir. Tüm hemşehrilerimi dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.