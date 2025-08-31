Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor

1) KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde orman yangını çıkarken, ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasında bulunan ormanda saat 14.27 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 14.27 sıralarında Safranbolu Harmancık köyü ile Eflani Saraycık köyü arasında ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerimiz hızla harekete geçmiştir. Yangına; 1 helikopter, 19 araç, 41 personel ile müdahale edilmektedir. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedirö denildi.