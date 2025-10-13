Karabük'te okullarda afet tatbikatı yapıldı

Karabük'te okullarda eş zamanlı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı Türkiye genelinde "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak kutlanırken, okullarda afet bilincini geliştirmek ve olası acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı tatbikat yapıldı.

Tatbikatlarda, afet anında yapılması gerekenler konusunda öğrenci ve personelde farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, Şube Müdürü Oktay Köse ve MEB AKUP Lideri Özkan Mermi, tatbikatı yerinde incelemek üzere Şehit Cevdet Çay Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Tatbikat, "çök-kapan-tutun" ve okul binasının tahliye edilmesi aşamalarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği okulu boşaltan öğrenciler, güvenli toplanma alanında bir araya geldi. Tahliye sonrasında öğrencilere ve öğretmenlere tatbikatın önemi ve afetlere karşı aile içinde alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tatbikatın ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Bakanımızın Size Mesajı Var" başlıklı broşürü, il genelindeki tüm öğrencilere dağıtıldı.