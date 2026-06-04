Karabük'te kızıl ve kara akbabalar fotokapanla görüntülendi
Karabük'te bir vatandaş tarafından yerleştirilen fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba ile asgari endişe altındaki kızıl akbabayı görüntüledi.
Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbabalar ile asgari endişe altındaki kızıl akbaba görüntülendi.
Yaban hayatını takip etmek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Bölgede, nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbabalar ile asgari endişe altındaki kızıl akbaba görüntülendi.
Görüntülerde, akbabaların doğadaki davranışları yer alıyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu