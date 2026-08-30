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Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Motosiklet Kortejiyle Kutlandı

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Motosiklet Kortejiyle Kutlandı
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Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kask Kafalılar Motosiklet Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 70'in üzerinde motosikletli Türk bayraklarıyla süslenen araçlarıyla kent merkezi ve Safranbolu güzergahında sürüş yaptı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Dernek Başkanı Umut Kahriman, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla motosiklet sürüş etkinliği düzenlendi.

Kask Kafalılar Motosiklet Derneğince düzenlenen etkinlikte, motosikletliler Türk bayraklarıyla süslenen araçlarıyla kent merkezi ve Safranbolu ilçesini kapsayan güzergahta sürüş gerçekleştirdi.

Ergenekon Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde sona eren etkinlikte katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Dernek Başkanı Umut Kahriman, AA muhabirine, Yenice Motosiklet Derneği ve tüm motosikletseverlerle bu coşkulu günü demir atlarla kutladıklarını söyledi.

Milletin özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden birini gururla andıklarını dile getiren Kahriman, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve bu cennet vatan için savaşan, şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

Kahriman, korteje 70'in üzerinde motosikletlinin katıldığını kaydetti.

Yenice Motosiklet Kulübü Başkanı Ergin Abaoğlu da korteje destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Yenice Motosiklet Derneği olarak düzenlenen bu anlamlı korteje katıldık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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