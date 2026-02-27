Haberler

Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Karabük'te bir minibüs ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü Yashar G. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.K. idaresindeki 78 S 0086 plakalı minibüs, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde'de Yashar G'nin kullandığı 78 MA 0455 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

