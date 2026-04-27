Haberler

Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P'ye (3) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

