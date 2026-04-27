Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Karabük'te minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P'ye (3) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu