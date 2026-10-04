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Karabük'te mantar toplamak için çıkan 59 yaşındaki Gökmen Çemek ormanda ölü bulundu

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Karabük'te mantar toplamak için çıkan 59 yaşındaki Gökmen Çemek ormanda ölü bulundu
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Karabük'te mantar toplamak için evden çıkan Gökmen Çemek (59), ormanda ölü bulundu. Çemek'in cansız bedeni Başköy köyünde aracının yaklaşık 250 metre yakınındaki ormanda bulundu; cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARABÜK'te mantar toplamak için evden çıkan Gökmen Çemek (59), ormanda ölü bulundu.

Olay, merkez Kapullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Gökmen Çemek, dün saat 20.30 sıralarında, mantar toplamak için evden çıktı. Çemek'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Çemek'in, merkeze bağlı Başköy köyünde gece saatlerinde, aracının yaklaşık 250 metre yakınındaki ormanda, cansız bedeni bulundu. Çemek'in cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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