'Ben Mesih'im' deyip, evinin çatısına ve çitlerine yazılar yazdı

Bayır Mahallesi Bağlar Sokak'ta oturan Mehmet D., kendisinin 'Mesih' olduğunu iddia edip, 3 katlı evinin çatısına ve çitlerine 'Mesih','peygamber','35','66' ve 'İsa' gibi yazılar yazdı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler Mehmet D.'den evinin çatısına ve çitlere yazdığı yazıları silmesini istedi. Mehmet D., ekiplerin isteği üzerine boya alarak çitlerde bulunan yazıları sildi.

Mehmet D., "Sahte Mesihleri piyasaya çıkartarak beni karalamaya kalktılar. Bu işin şakası olmaz. İstediğiniz yere ben gelmeye hazırım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı