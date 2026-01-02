Haberler

Karabük'te AFAD ekipleri kemoterapi tedavisi gören hastayı paletli araçla hastaneye ulaştırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kemoterapi tedavisi gören bir hasta, AFAD ekipleri tarafından paletli araçla hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı Çamlı köyünde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi randevusu bulunan kişinin nakli, AFAD ekiplerince gerçekleştirildi.

Zorlu kış ve arazi şartları göz önünde bulundurularak naklin 8x8 paletli AFAD aracıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hastamızın güvenli şekilde yerleşim yerinden alınarak hastaneye nakli sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
