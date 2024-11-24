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Karabük'te Kemikli Rampalar Kar Yağışı Altında

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Karabük merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Kemikli rampalarını yoğun bir beyaz örtüyle kapladı. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kürüme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları kar yağışı altında

KARABÜK - Karabük merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırırken, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampaları yoğun kar yağışı altında kaldı.

Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında devam eden kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kürüme çalışmaları başlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 olduğu bölgede olası dona karşı ekipler Gerede Gişeleri'ne kadar yol boyunca tuzlama çalışması başlattı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ise etkili olan yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ulaştı.

Karabük'te Kemikli Rampalar Kar Yağışı Altında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Güncel
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