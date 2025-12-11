Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı ile 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'na kar yağdı.

Kentte birkaç gündür soğuk havayla etkili olan yağmur, kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Keltepe Kayak Merkezi'nin de bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı, kamerayla kayda alındı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü merkezde, sezonun yeterli kar olması durumunda ocak ayında açılması planlanıyor.

Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.