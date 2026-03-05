Haberler

Kazada ölen evli çift toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucunda Gökhan (49) ve Fatma Moğulkoç (45) hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi törenle defnedildi, çocukları ise hastanede tedavi altında.

KARABÜK'te kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Gökhan (49) ve Fatma Moğulkoç (45) çifti, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Gökhan Moğulkoç idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler H.K. ve Gökhan Moğulkoç ile otomobildeki İ.M., R.M., Fatma Moğulkoç, F.K.M. (5) hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınanlardan Gökhan Moğulkoç ve eşi Fatma Moğulkoç, hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

HASTANEDE TÖREN

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Gökhan Moğulkoç ve eşi Fatma Moğulkoç için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışma arkadaşlarının katılımı ile tören düzenlendi. Daha sonra çiftin cenazeleri, öğle vakti Adatepe Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Diğer yandan çiftin çocukları F.K.M.'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak